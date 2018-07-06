В пятницу, 6 июля в Киеве избили замглавы партии "Розумна сила" Александр Савченко. Инцидент произошел в здание Торгово-промышленной палаты Украины, где должно было состояться мероприятие этой политической силы.

Как рассказал в соцсети сам пострадавший, перед мероприятием в помещение ворвались представители ультраправой организации "С14".

"К нам ворвалась организация С-14. Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, резать ножами наши баннеры, нашу символику. И фактически избили меня - того единственного, кто уже успел прийти раньше всех остальных, для того, чтобы начать подготовку к выступлению", - говорит Александр Савченко.

Тем временем представители С-14 на своем канале в телеграм уже подтвердили нападение на Савченко. Они сказали, что он "заслужил неэтичные действия".

"Проведали сборы партии "Розумна сила" экс-министра времен Януковича Виталия Захарченко... Говорят сепарам понравилось. Особенно заместителю главы партии, который начал матюкаться и тем заслужил - зеркально к себе - неэтичные действия", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что ультраправые из С14 обратилась с иском в суд из-за того, что их назвали неонацистами.

Также мы собщали, что радикалы из С14 приехали к полицейскому Зозуле, который назвал их расистами и хочет выгнать из муниципальной стражи.