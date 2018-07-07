Atlas Weekend - 2018. Расписание и программа 7 июля
В субботу, 7 июля, на фестивале Atlas Weekend в Киеве выступят британцы The Chemical Brothers. Это хедлайнер сегодняшнего дня.
Также программа Atlas Weekend 2018 сегодня порадует такими музыкантами и исполнителями, как Бумбокс, Луна, O.Torvald, ATL, Epolets и другими. А вот российская рэп-группа "Кровосток", которая должна была выступать сегодня, 5 июля сообщила, что не сможет приехать из-за того, что фронтмен сломал ногу и пообещала, что будет на Atlas Weekend 2019.
The Chemical Brothers в Киеве
Электронный проект уже выступал в Киеве во Дворце спорта. По словам организаторов фестиваля, на Atlas Weekend 2018 года музыканты готовят "масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий".
"Будут огромные кибер-роботы на сцене, световое и лазерное шоу, экраны", - пообещали организаторы, когда стало известно, что британцы станут одними из хедлайнеров. Технику для выступления The Chemical Brothers привезли четыре грузовика.
Каждое выступление британцев - это не только известные хиты, но погружение в виртуальную реальность, которую музыканты создают не только на сцене, но и в зале. Их живые выступления сопровождаются большими экранами, психоделическими изображениями, стробоскопами, лазерами.
Участники дуэта Том Роулендс и Эд Саймонс получили множество престижных музыкальных наград, в том числе четыре Грэмми.
Главные выступления 7 июля
На главной сцене с 18:30 начнут выступление Epolets, затем появится Бумбокс и с 22:00 до 23:30 The Chemical Brothers.
West Stage сегодня станет площадкой для Zetetics, The Cancel Band, Brunettes Shoot Blondes, Артема Пивоварова и Луны.
Программа East Stage включает Дай Дорогу, Vagabond, OSNOVA, Нейромонах Феофан, Пошлая Молли, O.Torvald.
На North Stage появятся Franco, TOF, Yanix, Ярмак, ATL.
На Art Stage выступят ДІЛЯ, Ваня Якимов, KARIZZA, Кассандра Римски.
На двух ночных сценах танцевальные вечеринки с диджеями с полуночи до 6 утра.
Полная программа на сегодня
7 июля
Main Stage
18:30 - 19:20 Epolets
20:00 - 21:00 Бумбокс
22:00 - 23:30 The Chemical Brothers
West Stage
15:30 - 16:20 Zetetics
16:50 - 17:50 The Cancel Band
18:20 - 19:20 Brunettes Shoot Blondes
19:50 - 20:50 Артем Пивоваров
21:30 - 22:30 Луна
East Stage
15:50-16:20 Дай Дорогу
16:50-17:20 Vagabond
17:50-18:20 OSNOVA
18:50-19:30 Нейромонах Феофан
20:10 - 21:10 Пошлая Молли
21:55 - 23:10 O.Torvald
North Stage
16:30 - 17:00 Franco
17:20 - 18:00 TOF
18:40 - 19:20 Yanix
20:00 - 21:00 Ярмак
21:40 - 23:00 ATL
Night Stage
00:00 - 00:45 Sho
00:45 - 01:30 Shevchuk
01:30 - 03:00 Carnage
03:00 - 04:00 Kemper
04:00 - 05:00 Costa
05:00 - 06:00 Timkov
GALAXY Night Stage
23:00 - 01:00 IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE]
01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]
02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]
03:00 - 04:00 Taax [APLAY]
04:00 - 05:00 Delta X
05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]
Art Stage
19:50 - 20:50 ДІЛЯ
21:00 - 22:00 Ваня Якимов
23:30 - 00:20 KARIZZA
00:30 - 01:30 Кассандра Римски
01:30-05:00 Кинотеатр под открытым небом. Ночь арт-хаус фильмов.
Транспорт и погода на Atlas Weekend
В дни фестиваля с 3 по 8 июля в Киеве продлили работу троллейбусных и автобусных маршрутов, которые курсируют рядом с ВДНХ, троллейбусов 11, 12, 43, 45 маршрута и автобуса 56.
В субботу в Киеве обещают переменную облачность без осадков. Днем до +24, ночью до +20.