В субботу, 7 июля, на фестивале Atlas Weekend в Киеве выступят британцы The Chemical Brothers. Это хедлайнер сегодняшнего дня.

Также программа Atlas Weekend 2018 сегодня порадует такими музыкантами и исполнителями, как Бумбокс, Луна, O.Torvald, ATL, Epolets и другими. А вот российская рэп-группа "Кровосток", которая должна была выступать сегодня, 5 июля сообщила, что не сможет приехать из-за того, что фронтмен сломал ногу и пообещала, что будет на Atlas Weekend 2019.

The Chemical Brothers в Киеве

Электронный проект уже выступал в Киеве во Дворце спорта. По словам организаторов фестиваля, на Atlas Weekend 2018 года музыканты готовят "масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий".

"Будут огромные кибер-роботы на сцене, световое и лазерное шоу, экраны", - пообещали организаторы, когда стало известно, что британцы станут одними из хедлайнеров. Технику для выступления The Chemical Brothers привезли четыре грузовика.

Каждое выступление британцев - это не только известные хиты, но погружение в виртуальную реальность, которую музыканты создают не только на сцене, но и в зале. Их живые выступления сопровождаются большими экранами, психоделическими изображениями, стробоскопами, лазерами.

Участники дуэта Том Роулендс и Эд Саймонс получили множество престижных музыкальных наград, в том числе четыре Грэмми.

Главные выступления 7 июля

На главной сцене с 18:30 начнут выступление Epolets, затем появится Бумбокс и с 22:00 до 23:30 The Chemical Brothers.

West Stage сегодня станет площадкой для Zetetics, The Cancel Band, Brunettes Shoot Blondes, Артема Пивоварова и Луны.

Программа East Stage включает Дай Дорогу, Vagabond, OSNOVA, Нейромонах Феофан, Пошлая Молли, O.Torvald.

На North Stage появятся Franco, TOF, Yanix, Ярмак, ATL.

На Art Stage выступят ДІЛЯ, Ваня Якимов, KARIZZA, Кассандра Римски.

На двух ночных сценах танцевальные вечеринки с диджеями с полуночи до 6 утра.

Полная программа на сегодня

7 июля

Main Stage

18:30 - 19:20 Epolets

20:00 - 21:00 Бумбокс

22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

15:30 - 16:20 Zetetics

16:50 - 17:50 The Cancel Band

18:20 - 19:20 Brunettes Shoot Blondes

19:50 - 20:50 Артем Пивоваров

21:30 - 22:30 Луна

East Stage

15:50-16:20 Дай Дорогу

16:50-17:20 Vagabond

17:50-18:20 OSNOVA

18:50-19:30 Нейромонах Феофан

20:10 - 21:10 Пошлая Молли

21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

16:30 - 17:00 Franco

17:20 - 18:00 TOF

18:40 - 19:20 Yanix

20:00 - 21:00 Ярмак

21:40 - 23:00 ATL

Night Stage

00:00 - 00:45 Sho

00:45 - 01:30 Shevchuk

01:30 - 03:00 Carnage

03:00 - 04:00 Kemper

04:00 - 05:00 Costa

05:00 - 06:00 Timkov

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE]

01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]

02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]

03:00 - 04:00 Taax [APLAY]

04:00 - 05:00 Delta X

05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]

Art Stage

19:50 - 20:50 ДІЛЯ

21:00 - 22:00 Ваня Якимов

23:30 - 00:20 KARIZZA

00:30 - 01:30 Кассандра Римски

01:30-05:00 Кинотеатр под открытым небом. Ночь арт-хаус фильмов.

Транспорт и погода на Atlas Weekend

В дни фестиваля с 3 по 8 июля в Киеве продлили работу троллейбусных и автобусных маршрутов, которые курсируют рядом с ВДНХ, троллейбусов 11, 12, 43, 45 маршрута и автобуса 56.

В субботу в Киеве обещают переменную облачность без осадков. Днем до +24, ночью до +20.