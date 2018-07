Президент США Дональд Трамп, перед личной встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил о важности хороших отношений с Россией, Китаем и другими странами мира.

Во время выступления в городе Грейт-Фолс (штат Монтана) лидер США сообщил, что ладить с другими государствами - это хорошо. Об этом сообщает Fox News в Twitter.

"Каждый раз, когда я что-то предлагаю (...) о взносах в НАТО - Прим.Ред.) они говорят: "Смотрите, он зол на НАТО, я полагаю, да он любит Россию".

Я скажу это: "я люблю Россию".

Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо", - отметил Трамп.

President @realDonaldTrump: "Getting along with Russia and getting along with China and getting along with other countries is a good thing." pic.twitter.com/wr1dpiCJLG