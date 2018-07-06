Чемпионат мира по футболу - 2018 добрался до экватора. На Мундиале начинаются футбольные битвы в четвертьфиналах. Сегодня, 6 июля, в первом матче сыграют команды Уругвая и Франции.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о поединке.

16.20 А вот и стартовые составы команд появились. Кавани пока вне игры. Жаль...

Фото: fifa.com

15.30 Обе команды запустили в Twitter яркие заставки к поединку.

Фото: witter.com/FrenchTeam

А латиноамериканцы снабдили свою афишу матча лаконичным - "Сегодня играет Уругвай". Мол, и так все понятно.

Фото: twitter.com/Uruguay

15.20 Букмекеры - букмекерами, но статистика личных встреч говорит в пользу Уругвая. Команды встречались между собой 8 раз. Четыре матча были официальными, и столько же - товарищескими. Уругвай одержал во всех этих встречах три победы, а Франция одну. Остальные игры закончились вничью с одинаковым счетом 0 - 0. Разница мячей 8 - 4, само собой, в пользу Уругвая.

15.10 Букмекеры из авторитетной конторы William hill отдали предпочтение в этом матче европейцам. И вот все их ставки на четвертьфинальные поединки. Первая графа - ставка на победу первой команды, вторая - ничья, третья - победа второй команды в паре.

Фото: williamhill.com

15.00 ФИФА назначила на эту игру судейскую бригаду из Аргентины. Главным арбитром матча будет аргентинец Нестор Питан. Его ассистенты - Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, четвертый рефери - иранец Алиреза Фагани.

14.50 Если Кавани так и не выйдет сегодня на поле, главная надежда Уругвая вот этот парень - Луис Суарес.

Фото: twitter.com/Uruguay

14.45 Вчера сборная Франции опробовала поляну стадиона в Нижнем Новгороде.

Дидье Дешам сама сосредоточенность, фото: twitter.com/FrenchTeam

14.40 Дисквалифицированный полузащитник сборной Франции и Ювентуса обратился к команде со словами поддержки перед матчем. И это его красит с самой лучшей стороны.

"Я на стопроцентно поддерживаю своих партнеров. Я стараюсь помочь команде настолько, насколько это возможно: во время подготовки к матчу или в раздевалке. Важно, чтобы основные игроки и запасные знали, что все остальные поддерживают их за спинами. Мы как семья. Мы в этом деле вместе", - заявил Матюиди.



Фото: twitter.com/FrenchTeam

14.37 А вот так в четвертьфиналах на Мундиале играли французы.

Фото: fifa.com

14.35 Вот как Уругвай играл в своей истории в четвертьфиналах чемпионатов мира.

Фото: fifa.com

14.30 Французы также испытывают проблемы с составом. У них не сыграет дисквалифицированный полузащитник Блез Матюиди. Тренер "галлов" Дидье Дешам сейчас ломает голову кого выпустить в старте.

"Выйдет ли у наших соперников на поле Кавани или нет, на общую ситуацию это не повлияет. Если мы пропустим первыми, отыграться будет чертовски сложно", - заявил перед игрой Дешам.

14.25 Немного спортивной статистики. Сегодня будут играть не просто команды, а сборные поднимавшие над головой Кубок мира по футболу. Уругвай был чемпионом мира дважды - в 1930 и в 1950 году. А сборная Франции завоевала почетный трофей Мундиаля в 1998 году. Ну не лишним будет напомнить, что французы двукратные чемпионы Европы - 1984 и 2000 года.

14.20 Главный вопрос, который волнует болельщиков Уругвая, сможет ли сегодня выйти на поле герой матча с Португалией Эдинсон Кавани. Но шансов на это немного. После травмы, которую он получил в 1/8, Кавани пропустил все тренировки команды.

14.15 Кстати, ведущая спортивная газета Франции L'Equipe, сегодня посвятила обложку этому матчу, и на главное фото вынесла не кого-нибудь, а именно Киллиана Мбаппе. Материал озаглавлен красноречиво - Небесный путь (La voie seleste).

Фото: L'Equipe

14.10 В споре бомбардиров на этом Мундиале пока лидирует юный капитан сборной Англии Гарри Кейн. На его счету 6 голов. У звезды французов Киллиана Мбаппе пока что три мяча. Но если вспомнить, как он играл с Аргентиной, то можно почти на 100% утверждать, что сегодня форвард ПСЖ пополнит свой голевой счет.

14.05 Игра пройдет в Нижнем Новгороде вот на этом стадионе. Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

Фото: NN

14.00 Матч будет горячим. И обе команды доказали свое право на выход в 1/4 сполна и без оговорок. Уругвай отправил домой чемпионов Европы - португальцев, обыгра их со счетом 2 - 1. А сборная Франции выбила с турнира великого Месси и Со - 4 - 3.

13.55 На стадионе в Нижнем Новгороде уже прошла репетиция открытия матча Уругвай - Франция. Вышло красиво. Видео опубликовал Twitter сборной Уругвая.