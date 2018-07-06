Бывший сотрудник правоохранительных органов Чехии, продававший в Киеве технические средства прослушки, оштрафован судом на 51 тысячу гривен.

При этом ему вернули внесенный ранее залог в 4,5 тысячи евро. Об этом сообщается в приговоре суда.

Согласно тексту приговора, гражданин Чехии 21 февраля 2018 года в ресторане гостиницы "Крещатик" совершил продаже двух устройств получения информации, закамуфлированных под банковские карты, на общую сумму в 3,6 тысяч евро.

Повторное правонарушение гражданин Вокал совершил 24 апреля в отеле "Баккара", также в Киеве. Он незаконно продал 5 устройств, закамуфлированных под банковские карточки, ещё 5 - под видом автомобильных держателей для телефона, 2 - внешне похожих на зарядное средство для ноутбука. Стоимость устройств, предназначенных для скрытой записи и накопления звуковой информации, составила $29,4 тысячи.

Согласно материалам следствия, во время второй сделки покупателем выступил доброволец под контролем правоохранителей. Во время повторной продажи устройств для прослушки Вокал был задержан. 12 июня он заключил соглашение с прокуратурой и полностью признал свою вину.

Во время принятия решения суд учел, что никакого материального ущерба действия Вокала не причинили, а также полное признание вины со стороны подозреваемого и его активное сотрудничество со следствием. В частности, Вокал добровольно возместил денежные средства, полученные им в результате совершения преступления - 3300 евро и $800. Также судьи отметили, что Вокал ранее не был судим, а во время несения службы в правоохранительных органах Чехии не раз был награжден ведомственными наградами.

В результате его приговорили к уплате штрафа в 51 тысячу гривен и вернули ранее внесенный залог. Изъятые в ходе следствия средства прослушки и деньги суд передал СБУ.

Как сообщала "Страна", в Украине задержали двух чехов. Один из них оказался дипломатом, а другой важным сыщиком.

Изданию Aktualne известно имя задержанного представителя НАТО, однако оно приводит лишь инициалы - М.П. ​​и сообщает, что он бывший военнослужащий чешской армии. Как отмечается, после инцидента с задержанием он сразу вернулся в Чехию.

Напомним, что Facebook запатентовал систему тайного подслушивания телевизоров через смартфоны.