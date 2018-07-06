Два человека госпитализированы в результате пожара, который произошел на Центральном рынке Славянска в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

"В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились за помощью к медикам и были госпитализированы в Городскую больницу № 1 г. Славянск с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на рынке поступило на пульт "101" 6 июля в 6:23. По указанному адресу были направлены дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачены торговые павильоны на территории рынка. В 7:02 пожарные локализовали пожар, а в 07:28 ликвидировали.

Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 27 сотрудников личного состава и 4 единицы техники.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото и видео масштабного пожара на комбинате "Прогресс".

Также мы сообщали, что мэрию Одессы признали ответчиком в деле о пожаре в лагере "Виктория". Пострадавшие требуют 4 миллиона ущерба.