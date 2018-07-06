Основной версией трагедии на Ровенском общевойсковом полигоне, где взорвался миномет, в результате чего погибли три человека, а девять бойцов получили ранения, названо нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Рассматриваются, впрочем, и другие версии ЧП, сообщает пресс-служба Минобороны.

В связи с чрезвычайным происшествием, министром обороны Украины назначено служебное расследование.

На место происшествия срочно отправлены оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Украины и ответственные за проведение расследования лица.

Как сообщала "Страна", на полигоне под Черниговом покончил с собой резервист, который вчера прибыл на учения. Трагедия произошла в 04:15.

Отметим, что появилось видео, как на побережье Азовского моря украинская армия училась отражать атаку десанта.