В центре Москвы обокрали квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деловой партнер художника обратилась в полицию еще 16 июня, рассказав, что из пустующей квартиры Гапчинского в Сытинском переулке пропали вещи.

"По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины. Стоимость похищенного художник оценил в 12,4 млн рублей", - говорят в полиции.

5 июля по итогам проверки возбудили уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие.

Известность Дмитрию Гапчинскому принесла серия иллюстраций "Почему девочка злится". Его супруга Евгения Гапчинская - также известный украинский живописец. У Гапчинских несколько галерей в Украине и в России.

Картина из серии "Почему девочка злится". Фото: facebook.com

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