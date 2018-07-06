Государственный секретарь США Майк Помпео, привез в КНДР лидеру страны Ким Чен Ыну подарок - диск с песней Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета").

Об этом сообщает в пятницу, 6 июля корейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, вторым американским подарком стало письмо от президента США Дональда Трампа.

"Диск Rocket Man стал предметом обсуждения на обеде Трампа и Кима (в июне). Ким упомянул, что Трамп называл его "человек-ракета", когда в прошлом году была высокая напряженность (между странами - Прим.Ред.)", - рассказал источник издания. По его словам, Трамп тогда спросил, знает ли лидер КНДР эту песню, и тот ответил, что нет.

Газета отмечает, что перед поездкой Помпео в Пекин, Трамп вспомнил о разговоре, и сказал госсекретарю взять диск с песней для Ким Чен Ына. Также, как сообщает газета, он подписал диск.

Источники газеты в Вашингтоне рассказали, что подарки отражают ожидания Трампа того, что Ким Чен Ын выполнит обещания, данные в ходе саммита КНДР-США в Сингапуре.

Помпео прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян в пятницу, 6 июля. Это его третья поездка в Северную Корею.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. На ней был подписан документ, в котором, в частности, обозначено обязательство КНДР провести денуклеаризацию.

Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2017 года. В своей речи президент США тогда отметил, что лидер КНДР "выполняет самоубийственную миссию".

Песня Rocket Man была выпущена Элтоном Джоном в 1972 году, она входила в список "500 величайших песен всех времен" от Rolling Stone. Песня была написана поэтом Берни Топином, который, как считается, вдохновлялся рассказом Rocket Man ("Космонавт") Рэя Брэдбери.

Видео: youtube.com/Elton John

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Отметим, что газеты КНДР впервые не раскритиковали США по случаю годовщины Корейской войны.