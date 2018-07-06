Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал навести порядок в лотерейном бизнесе, который сейчас очень активно работает в Украине.

Глава правительства намерен перенаправить эти доходы в бюджет. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Украинская правда.

Гройсман заверил, что будет поддерживать все инициативы, "способные дать дополнительный ресурс в государственный бюджет".

"Что касается оффшоров и деоффшоризации - я двумя руками "за". Давайте голосовать. Или лотерейный бизнес, который сейчас - это не бизнес, на мой взгляд, это просто теневые схемы, и еще к этому надо добраться", - сказал премьер.

Гройсман добавил, что за это возьмутся после решения проблемы контрабанды.

"Мы сейчас добираемся до контрабанды, доберемся еще и до лотерей, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их надо все загнать в государственный бюджет", - подытожил Гройсман.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман угрожает применить военные корабли для борьбы с контрабандистами на море.

Также мы сообщали, что украинка случайно выиграла миллионы долларов в США, купив не тот лотерейный билет.