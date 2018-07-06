В Китае вступили в силу ответные пошлины на ввоз американских товаров. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан, передает Интерфакс.

Пошлины были введены в ответ на объявление властями США дополнительных сборов в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире, цитирует представителя китайского МИД агентство Bloomberg.

При этом Лю Кан не ответил на вопрос журналистов, какой объем американских товаров затронут китайские пошлины.

Ранее представитель министерства торговли КНР заявил, что, нарушая правила ВТО, США спровоцировали крупнейшую торговую войну в экономической истории. Действия Вашингтона "препятствуют восстановлению мировой экономики, вызывают потрясения на глобальном рынке, распространяются на многие компании и потребителей", приводит его слова агентство Синьхуа.

"Страна" разбиралась, чем закончатся торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины.

Отметим, что Канада также вводит ответные пошлины на товары из США. Канадцы ввели пошлины в ответ на объявленные ранее Белым домом таможенные ограничения на канадскую сталь и алюминий.