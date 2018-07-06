Министерство внутренних дел предлагает начать поэтапную деоккупацию Донбасса с Горловки и Новоазовского района.

Об этом во время научно-практического семинара "Стратегия восстановления целостности Украины" заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНН.

Варченко считает, что необходимо "вернуть победу на повестку дня", а для этого нужно ввести на Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН.

"Освобождаем эти районы, исходя из мощностей миссии ООН. 3000 человек хватит, чтобы зайти в эти регионы", - заявил Варченко.

Вместе с тем он отметил, что освободить эти регионы можно только тогда, когда будет окончательно принято решение о полном освобождении Украины. Освобождение Горловки и Новоазовского района возможно только в комплексе мер по освобождению Украины.

"Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова пообещали к лету разработать свой план деоккупации Донбасса.

Также мы сообщали, что ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе за неделю.