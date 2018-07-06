В зятя президента Грузии Миндия Гогочури снова стреляли в Тбилиси. С ранениями в ногу он госпитализирован.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

По данным журналистов, он получил четыре пулевых ранения в области бедра и голени, все они сквозные. В Республиканской больнице ему провели операцию.

По информации врача, состояние пациента стабильное. Опросить его можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.

Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.

Напомним, гражданин Грузии ударил ножом посетителя монастыря на Закарпатье.

Как сообщала "Страна", Михо потребовал вернуть ему гражданство Грузии от которого он отказался ради украинского. Свое требование он адресовал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. "Я требую от президента - пусть вернет мне гражданство Грузии", - сказал Саакашвили.

Отметим, что Саакашвили обещает, что до октября вернется в Грузию. В аккурат под президентские выборы.