Бортпроводники ирландской лоукост-компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии грозят забастовкой в конце июля. Об этом сообщает ВВС.

В Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Профсоюзы заявили, что забастовки могут продолжиться, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки по некоторым условиям трудоустройства.

В среду профсоюзы передали руководству перечень своих условий. Среди них требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Республике Ирландия.

В сентябре 2017 года стало известно, что Ryanair отменяет от 40 до 50 рейсов в день в следующие шесть недель ради отпуска своих сотрудников.

В компании заявляли, что причина аннулирования полетов - в необходимости предоставить отпуска летчикам и бортпроводникам, а также в забастовках авиадиспетчеров и плохой погоде.

СМИ писали, что рейсы пришлось отменять из-за нехватки персонала.

Так, конкурент Ryanair, норвежская авиакомпания Norwegian заявила, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландский лоукостер.

27 сентября компания сообщила, что продлевает период отмены рейсов еще на пять месяцев – до апреля 2018 года.

Компания Ryanair является крупнейшим в Европе лоукостером со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 1800 рейсов в сутки.

Ранее"Страна" писала о том, что лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами. Среди них - Одесса.

Также мы сообщали, что первый рейс Ryanair запустит из Киева в Берлин уже в сентябре.