Во Львове состоится судебный процесс над группой сутенеров, подозреваемых во вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Установлено, что группа действовала во Львове в течение ноября 2017 - марта 2018 года.

Организатор - 21-летняя жительница Пустомытовского района, ее соучастники - 37-летний житель Пустомытовщины, а также 35-летний уроженец Российской Федерации.

К занятию проституцией злоумышленники привлекли четырех девушек из Львовской области, две из которых - несовершеннолетние.

Проституток обеспечивали откровенной одеждой, контрацептивами, а также доставляли на автомобиле до оговоренных мест. Непослушных наказывали штрафами.

Один час таких "услуг" стоил 1 500 грн.

Рекламу сутенеры размещали в интернете и регулярно обновляли.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт в конце июня направлен в Шевченковский районный суд Львова для рассмотрения по существу. Сутенерам грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Как сообщала "Страна", сутенер за 600 евро пытался продать двух украинок в секс-рабство в Словакию. Обеих девушек в возрасте 20 и 25 лет вернули домой.

Также мы писали о том, что в Черниговской области полицейские помешали бандитам отправлять девушек в секс-рабство заграницу.