Украинский военный-доброволец Виталий Маркив сегодня предстанет перед судом города Павии, что находится в итальянской провинции Ломбардия.

Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина (уроженца Славянска) Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области.

Против служащего Нацгвардии выступают итальянские журналистские ассоциации, которые инициировали рассмотрение этого дела. В его поддержку высказались украинские власти, а деньги на адвоката даёт местная диаспора.

"Страна" разбиралась в деталях процесса.

Кто такой Виталий Маркив

Виталий Маркив - активист Евромайдана, который приехал участвовать в нем из Италии. В эту страну уроженец Тернопольской области переехал с семьей в 2003 году. Там он закончил колледж и получил итальянское гражданство и до приезда в Украину работал на лесопилке, а подрабатывал - ди-джеем.

В начале событий 2013 года он приехал в Киев и стал одним из членов самооброны Майдана. А с началом АТО записался в добровольцем в батальон им. Сергея Кульчицкого, который воевал под Славянском. Более конкретно - на горе Карачун, с которой велись артиллерийские дуэли с сепаратистами.

В АТО Маркив был комвзвода. Он был довольно популярной личностью: с ним проводились интервью на центральных телеканалах страны.

В одном из них на вопрос журналиста, сталкивался ли он в Донбассе с россиянами, Маркив ответил, что "прямой контакт с россиянами у нас, можно так сказать, был, но у нас не было возможности проверить, насколько это были россияне".

Как и за что задержали Маркива

Летом 2017 года Маркив с женой поехал в Италию навестить оставшуюся там мать. Но в аэропорту Болоньи его задержали и предъявили обвинение в убийстве Рокелли и Миронова, которые погибли в Славянске в результате минометного обстрела. Позже суд отправил добровольца под арест, где он находится по сей день.

Роккелли стал первым погибшим во время вооруженного конфликта на Донбассе журналистом. Независимый фотокорреспондент, основатель коллектива фотографов Cesura, в мае 2014 он работал в Донецкой области, освещая захват местных органов власти и первые боевые действия.

Итальянское следствие считает, что именно Маркив отдал приказ 25 мая 2014 года стрелять с горы Карачун, контролируемой ВСУ, по железнодорожному переезду, на котором располагался блокпост людей Гиркина-Стрелкова.

Расстояние от горы Карачун до ж-д переезда недалеко от завода "Зевс-Керамика"

Кроме фотографа и переводчика, под обстрел попал французский репортер Вильям Ругелон, получивший ранения, но оставшийся в живых. Он рассказывает, что обстрел длился около 20 минут, выстрелы летели "сверху", с Карачуна, и за это время никто не мог поднять головы:

Обвинение против Маркива базируются, помимо Ругелона, на показаниях двух итальянских журналистов, в разное время общавшихся с ним, будучи в командировке под Славянском. И это неудивительно - ведь только Маркив знал итальянский язык.

В частности, журналистка Илария Морани рассказала следователям, что в мае 2014 года после гибели ее земляка Роккелли она, находясь у Славянска, слышала телефонный разговор с Виталием Маркивым. Бойцу позвонил ее коллега-фотокорреспондент Марчелло Фаучи, который был тогда рядом с журналисткой и знал Виталия еще с событий киевского Майдана.

От Морани и Фаучи солдат якобы и узнал о смерти Роккелли и предупредил итальянских друзей-журналистов не ехать к месту гибели их соотечественника из-за высокого уровня опасности. Также она приводит якобы цитату Маркива: "Обычно мы не стреляем в направлении города или в гражданских, но как только видим какое-то движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика".

Еще до приезда Маркива в Италию местное следствие начало прослушивать телефонные разговоры его матери и отчима. Что они там услышали - непонятно, однако боец был арестован.

Следствие утверждает, что железнодорожный переезд мог простреливаться только с горы Карачун. А Маркива называет "командиром неустановленного ранга", который 24 мая 2014 года отдал приказ "стрелять по всему, что шевелится, в радиусе двух километров".

При этом итальянский суд исключил версию о преднамеренном убийстве журналиста и его помощника.

Другие журналисты, которые работали в тот момент на территории Славянска, рассказывали, что сама идея поехать на этот блок-пост была авантюрной - он давно обстреливался с Карачуна.

"С Карачуна в район завода "Зевс-Керамик" стали падать 120 мм мины. Андреевский переезд стал стремноватым. Когда мы приезжали, даже уже знакомые сепаратисты нам говорили: "Вы что, бессмертные, что ли"? Позже здесь погибли двое знакомых коллег - итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик Андрей Миронов. Что невероятно - владелец этого завода выходец из того же небольшого итальянского города Павия, откуда родом был Андреа. Мир очень тесен", - вспоминает фотограф Василий Максимов.

Отметим, что итальянские правоохранители также допросили по этому делу депутата от Блока Порошенко Андрея Антонищака, о службе которого в АТО ничего не известно, но который имеет от президента медаль "За військову службу Україні".

Версия защиты Маркива

Украинская сторона в защиту нацгвардейца говорит о том, что обстрел переезда вели сепаратисты "ДНР", а у ВСУ на горе Карачун на тот момент не было минометов. Об этом заявлял тогдашний первый вице-премьер Виталий Ярема.

Адвокат Маркива Раффаэлле делла Валле считает, что бойца судят по сомнительным подозрениям, которые базируются на утверждении, что он "содействовал" гибели журналиста. Каким образом он это делал - следствие не знает, говорит защитник.

Никакими записями, которые бы доказали соучастие Маркива в обстреле, свидетели не приводят, все базируется на их словах.

"Виталий совсем не такой, кого из него пытаются сделать итальянские СМИ, которые представляют его этаким сорвиголовой. Я увидел серьезного человека, который много учился, патриота, который поехал защищать Родину сначала добровольцем, а затем вступил в ряды регулярной армии. Подчеркиваю, что он обычный солдат, он не имел никакого права и возможности приказывать другим стрелять, поэтому прокуратура ошибается, когда настаивает на этом", - сказал адвокат. "К тому же, его не было на том месте, где погибли журналисты", - отметил Делла Валле.

Уверены в невиновности Маркива и в Украине. После того, как итальянский суд в очередной раз отказался менять ему меру пресечения на домашний арест, письмо в МИД Италии направил Арсен Аваков. Он призвал провести "беспристрастный и объективный" суд.

Кроме того, в Украине после показаний француза Вильяма Ругелона, который обвинил Нацгвардию в обстреле блок-поста, тоже возбудили уголовное дело, уточнив, что " гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск".