В 21:00, 6 июля, на стадионе "Казань Арена" стартует матч за выход в 1\2 финала ЧМ-2018 между Бразилией и Бельгией. Это один из самых ожидаемых матчей Чемпионата мира.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию с футбольного поединка.

20:29 Неймар и Фелипе Коутиньо в составе сборной Бразилии находятся в одной желтой карточке от пропуска возможного полуфинала. В составе бельгийцев "на желтой грани" Менье, Вертонген и Де Брюйне.

20:26 Осьминога-предсказателя в Японии, перед матчем с бельгийцами, кстати, съели.

Фото: twitter.com/alfranZa

20:21 Наставник бельгийцев Роберто Мартинес внес два изменения в состав, которые многие ожидали (и надеялись). Маруан Феллайни, вероятно, использует свою физическую силу в центре (и его рост, чтобы выигрывать "воздух") на позиции Кевина де Брюйне, который теперь будет играть впереди - рядом с Иденом Азаров, за Ромелу Лукаку. Шадли занял позицию Карраско слева. С Менье справа они могут стать ключом к матчу, так как в их задачу войдет помощь трем центральным защитникам команды во время бразильских атак.

20:11 Главный арбитр: Милорад Мажич из Сербии

20:00 Стартовые составы команд:

Бразилия: Алиссон - защита Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело - полузащита Фернандиньо, Паулиньо - Виллиан, Филиппе Коутиньо, Неймар - нападающий Габриэл Жезус

Наставник: Тите

Бельгия: Куртуа - защита Вертонген, Компани, Алдервейрелд - полузащита Витсель, Кевин де Брюйне, Шадли, Менье - Маруан Феллайни, Эден Азар - нападающий Ромелу Лукаку

Наставник: Роберто Мартинес

Фото: fifa.com

19:49 Поединок Бразилия-Бельгия в Украине покажет телеканал "Интер".

19:35 Интересно, что шесть последних поражений на Чемпионатах мира сборной Бразилии нанесли европейские сборные: Германия и Нидерланды в 2014-м, Нидерланды в 2010-м, Франция в 2006-м, Норвегия и Франция в 1998-м.

А сборная Бельгии последние два раза вылетала в плей-офф от южноамериканских команд: от Аргентины в четвертьфинале Чемпионата мира FIFA 2014 (0:1) и от Бразилии в 1/8 финала Чемпионата мира FIFA 2002 (0:2).

19:20 На матч в Казани планировали прилететь около 9 тысяч болельщиков сборной Бразилии.

19:00 Талисман сборной Бразилии - злобная желтая канарейка по имени Канариньо.

18:15 Бельгийские "красные дьяволы" прогулялись по Казани перед матчем.

Фото: twitter.com/BelRedDevils

17:50 Заголовки всех бельгийских газет посвящены сегодняшнему матчу с Бразилией.

Фото: fifa.com

Напомним, что 2 июля сборная Бельгии обыграла команду Японии в одной восьмой финала со счетом 3:2. Бразилия прошла в четвертьфинал после того, как 2 июля обыграла команду Мексики. Поединок завершился со счетом 2:0.

Финальная часть XXI Кубка мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Страна" публикует полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России.