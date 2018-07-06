Чемпионат мира по футболу пересекает экватор. Сегодня, 6 июля, здесь пройдут два четвертьфинала Бразилия - Бельгия и Уругвай - Франция.

Голкипер французов Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финалапротив латиноамериканцев, передае сайт ФИФА.

"Все решат детали. Мы должны сосредоточиться на своей обороне, не допустить стандартов рядом с штрафной площадью, где соперник очень опасен. Нам надо действовать быстро, пытаться предугадывать ситуации и ответственно сыграть в чужой штрафной. У нас есть игроки, способные нанести хороший завершающий удар, в том числе и со средней дистанции.

У Уругвая есть свой стиль, это тяжелый соперник. Мы действительно должны отдать все силы и понимаем, что это игра из серии "все или ничего". Мне кажется, этот матч будет совсем не похож на игру с Аргентиной", - заявил Льорис.

Матч Франция - Уругвай состоится 6 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала, что Жозе Моуринью критически оценил игру Англии против Колумбии на ЧМ-2018