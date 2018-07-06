Из-за непогоды отменены несколько рейсов Austrian Airlines из Вены, в том числе и рейс в Киев. Об этом на своей странице в соцсети сообщает киевлянин Алексей Якубин, ставший очевидцем и участником этих событий. При этом он отмечает, что отели в аэропорту переполнены, но хаоса нет и все очень организовано.

"Отменены несколько рейсов Austrian Airlines из Вены. Вроде как из за шторма/циклона. В том числе и на Киев. Отели в аэропорту переполнены. Международной компанией спим прямо в аэропорту.

Почуствуй себя беженцем. Вообщем, приключение. При этом хаоса нет, все очень организовано. Как говорится - далі буде", - написал в соцсети киевлянин.

Фото: facebook.com

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