В пятницу, 6 июля в городе Павия, на севере Италии, начинается судебный процесс по делу 29-летнего бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Он обвиняется в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, русского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 во время военных действий у Славянска Донецкой области, передает Радио Свобода.

Первое заседание суда по рассмотрению дела по существу пройдет в открытом режиме с допуском всех заинтересованных лиц. По данным журналистов, не исключено, что суд разрешит проводить и видеосъемку, поскольку предварительно адвокаты обеих сторон не высказали возражений. По прогнозам защитника Виталия Маркива, в этом месяце состоится лишь несколько заседаний, затем процесс продолжится уже осенью.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане после того, как 30 июня 2017 итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Туда он с женой приехал в отпуск к своей матери, которая живет в области Марке.

Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Адвокат подсудимого Раффаэле делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым, поэтому в разговорах с журналистами неоднократно выражал беспокойство начинающимся судебным процессом.

Как сообщала "Страна", Украина готова предоставить Италии всю информацию по делу Маркива. По данным Авакова, нацгвардейцы даже при наличии минометов не смогли бы обстрелять блокпосты в районе Андреевки.

Отметим, что депутата президентской фракции Рады допрашивали в Италии по делу Маркива целых 6 часов.