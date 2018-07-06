В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.

Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, открывая церемонию торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов", - сказал Парубий.

.@AndriyParubiy : завдяки єдиній ID-картці народного депутата буде забезпечуватися контроль доступу народного депутата до приміщень Верховної Ради, контроль за персональним голосуванням, ця картка також буде і посвідченням для народного депутата➡️https://t.co/6ZHu9Iuhq4 pic.twitter.com/rGPrzSFkki — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 июля 2018 г.

"Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное - это будет контроль за голосованием каждого депутата", - добавил спикер ВР.

По его словам, для введения такой карты нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме - и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", - заявил Парубий.

Первый заместитель руководителя аппарата Владимир Слышинский представил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба парламента.

Среди ее приоритетных задач он назвал автоматизацию всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интернет-портал для работы с электронными документами.

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