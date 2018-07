В пятницу, 6 июля, на ВДНХ в Киеве продолжается самый крупный фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. Сегодня на семи сценах выступят такие известные музыканты, как Benjamin Clementine, Kadebostany, Сергей Бабкин, Dakha Brakha и Dakh Daughters, The Gitas, Eskimo Callboy и другие.

Бенджамин Клементин в Киеве

С 22:00 до 23:30 на главной сцене фестиваля выступит молодой британский музыкант Бенджамин Клементин (Benjamin Clementine). Раньше он уже выступал в Украине.

Благодаря сильному голосу и диапазону британца сравнивают с Леонардом Коэном и называют внебрачным сыном Нины Симон. У него своя манера игры на клавишных и сочный, запоминающийся голос.

Биография сегодняшнего хедлайнера необычна. До того, как стать известным и пробиться к славе, в 16 лет он бросил школу в Лондоне и уехал в Париж, где был бездомным уличным музыкантом. Затем он вернулся в Лондон и принял участие в шоу Later With Jools Holland на канале ВВС с участием Пола Маккартни и Arctic Monkeys. После записи Пол Маккартни подошел к Бенджамину и сказал, что он обязательно должен остаться в музыке.

В 2015 году музыкант получил премию Mercury Prize за альбом At Least for Now. Издание The Guardian включило его в список героев года, а London Evening Standard назвал его одним из самых влиятельных людей Британии.

Главные выступления 6 июля

На главной сцене выступления начнутся с 18:20. Первым выступит Арсен Мирзоян, затем Сергей Бабкин, и, наконец, Benjamin Clementine.

На West Stage в программе Ласточка, Cherokey, The Elephants, The Maneken и швейцарцы Kadebostany.

Расписание Еast Stage сегодня такое: Slow Action, Robots Don't Cry, Фіолет, Пасош, The Gitas и немецкая электроникор-группа Eskimo Callboy.

North Stage сегодня станет площадкой для Cianisiy Kafel, OY Sound System, ЦеШо, Dakh Daughters и Dakha Brakha.

На Art Stage сегодня день Леся Подеревянского - с 17:00 до 22:00.

На двух ночных сценах с 23:00 до 06:00 выступление диджеев.

Atlas Weekend 2018 программа на сегодня

6 июля

Main Stage

18:20 - 19:20 Арсен Мирзоян

20:00 - 21:00 Сергей Бабкин

22:00 - 23:30 Benjamin Clementine

West Stage

16:00 - 16:30 Ласточка

17:00 - 17:40 Cherokey

18:20 - 19:20 The Elephants

20:00 - 21:00 The Maneken

21:45 - 23:05 Kadebostany

East Stage

15:50 - 16:20 Slow Action

16:50 - 17:20 Robots Don't Cry

17:50 - 18:30 Фіолет

19:00 - 20:00 Пасош

20:40 - 21:40 The Gitas

22:25 - 23:35 Eskimo Callboy

North Stage

15:30 - 16:10 Cianisiy Kafel

16:40 - 17:30 OY Sound System

18:00 - 19:00 ЦеШо

19:40 - 21:10 Dakh Daughters

21:55 - 23:15 Dakha Brakha

Night Stage

00:00 - 01:00 BLUDOV

01:00 - 02:00 SHEEMY

02:00 - 03:00 NGHTMRE

03:00 - 04:00 SELECTA

04:00 - 05:00 CHEROS

05:00 - 06:00 LVL

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Pahatam

01:00 - 02:00 Mujuice

02:00 - 03:00 Koloah (Live)

03:00 - 04:00 Kolosova

04:00 - 05:00 Local Coach

Фото: Атлас Викенд 2018 расписание/atlasweekend.com

Синоптики обещают, что днем будет без осадков до +26...+27. Ночью температура опустится до +21...+23, обещают грозу.

05:00 - 06:00 Pan4ez

Art Stage

17:00 - 22:00 День Леся Подеревянского