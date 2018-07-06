В ночь на 6 июля в Польше потерпел крушение боевой истребитель Миг-29. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Истребитель, приписанный к 22-й базе тактической авиации, совершал ночной полет и разбился около 02:57 по киевскому времени. Самолет рухнул в районе населенного пункта Паслек, Варминско-Мазурского воеводства, что на северо-востоке Польши. В ведомстве уточняют, что обломки самолета упали всего в 500 метрах от жилых зданий.

Пилот истребителя успел катапультироваться в районе населенного пункта Сакув неподалеку от города Мальборк, однако выжить ему не удалось.

Комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации начала расследование причин крушения.

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