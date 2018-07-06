Сегодня, 6 июля, в Ровенской области, на учениях ВСУ разыгралась страшная трагедия. Здесь погибли военные во время занятий по боевой подготовке. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев.

"Инцидент произошел около 6 утра во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на одном из полигонов Ровенской области, во время проведения стрельб погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения различной степени тяжести", - сказал Арефьев.

По предварительным данным, произошел разрыв миномета.

"Решением командующего сухопутных войск ВСУ эти бригадные тактические учения приостановлены, назначено служебное расследование", - добавил Арефьев.

Об инциденте сообщила и пресс-служба оперативного командования "Запад".

"Во время проведения занятий по боевой подготовке на Ровенском общевойсковом полигоне в одной из воинских частей оперативного командования произошла трагедия, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

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