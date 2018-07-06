Глава МВД Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини планирует создать к выборам в Европарламент общеевропейский альянс евроскептиков "Лига лиг". К нему он планирует привлечь также политические силы из Швеции, Болгарии и Бельгии. Об этом сообщил советник Сальвини по внешней политике Джанлука Савоини, передают "Известия".

Кроме евроскептической и антимигрантской риторики, новое объединение выступает за тесное сотрудничество с Россией.

Как сообщается, Сальвини вместе со своей партией выступит с призывом объединиться всем "свободным и суверенным силам, которые хотят защищать свой народ и свои границы". Новое объединение на ежегодном партийном съезде в прошлое воскресенье он назвал "альтернативой Европе, основанной на эксплуатации и массовой иммиграции".

Идея Сальвини уже нашла поддержку других групп евроскептиков.

"Мы полностью поддерживаем инициативу господина Сальвини по созданию обширной лиги партий в Европейском союзе, которые хотят видеть Европу наций, а не федеративное европейское супергосударство. Наша группа в Европарламенте вполне может быть расширена за счет партий из стран, которые пока с нами не аффилированы," - заявил евродепутат Марсель де Грааф, сопредседатель группы "Европа наций и свобод".

В состав данной группы входят итальянская "Лига", французское "Национальное объединение" (ранее известное под названием "Национальный фронт"), нидерландская Партия свободы, австрийская Партия свободы и представители правых сил Германии, Польши и Бельгии.

Кроме активной антимигрантской политики, новое объединение заявляет о своих намерениях выступить за "тесную кооперацию с Россией и дружеские отношения с ней".

"Будучи уже в статусе общеевропейского альянса, мы продолжим выступать за тесную кооперацию с Россией и дружеские отношения с ней," - отметил Савоини.

Напомним, Маттео Сальвини пришел к власти в Италии под антимигрантскими лозунгами и уже успел укрепить свои рейтинги, отказавшись принять судно, спасшее 60 беженцев в Средиземном море.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии заявили, что разногласия могут развалить Европейский Союз.