Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) предоставил последние данные Мониторинга физической безопасности журналистов в Украине. За три месяца, с апреля по май, в стране было зафиксировано 22 нападения на журналистов.

Больше всего инцидентов произошло в Киеве и области - девять случаев, в Днепре и регионе - 3, на западе страны, в частности, Волыни, Ровенской области, Ужгороде и Львове - 5 острых ситуаций с применением силы в отношении журналистов.

Большинство случаев - 13 эпизодов - было зафиксировано в мае, еще семь в апреле и 2 - в июне.

В целом же, согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", за первое полугодие 2018 года зафиксировано 45 инцидентов с журналистами.

Одним из самых жестоких было нападение на двух волынских работников масс-медиа - Сергея Шаповала из бюро журналистских расследований "Волынь 24" и Романа Харченко с "12 канала", которые 20 апреля осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС на Тернопольщине. На мужчин напали и сильно избили, их силой удерживали в помещении, а дорогостоящее телеоборудование разбили вдребезги.

"В результате я получил многочисленные ушибы, мне разорвали щеку, которую пришлось зашивать в больнице. И это мне еще, по сравнению с Романом, которому диагностировали сотрясение головного мозга, можно сказать, что и повезло, - отмечает Сергей Шаповал. - Прибывшие на вызов полицейские не сразу хотели принимать от нас заявление и вызвать "скорую". А добиться открытия уголовного производства удалось только благодаря активной и мощной поддержке всеукраинских СМИ и наших коллег на месте".

Сергея Ефимова, оператора филиала ОАО НСТУ "Черкасская региональная дирекция" 19 мая во время драки болельщиков на Центральном стадионе правоохранители случайно задержали и отправили в участок.

"На стадионе я работал - снимал матч, когда же начались беспорядки, оказался в центре событий. А дальше - все произошло за мгновение: меня грубо повалили на землю, дальше затащили в автозак, где продержали несколько часов, и доставили в участок. Я постоянно подчеркивал, что журналист, имею при себе удостоверение, но проверять его никто не спешил, - рассказал Сергей. - Отпустили далеко за полночь, хотя разобраться, что к чему можно было за полминуты - и прислушиваться к журналисту, который только выполнял свою работу, просто не захотели".

Ко всему этому, НСЖУ вместе с партнерами выявил и 2 новых случая применения силы в марте, ранее неизвестных. Один из них - избиение британского журналиста из корпорации ВВС в Одессе.

Медиа-юрист ОО "Платформа прав человека" Александр Бурмагин отмечает, что несмотря на всю очевидность нарушения их прав, далеко не все журналисты предпочитают обращаться к правоохранителям.

"Кто-то просто не верит, что виновных накажут, а некоторые элементарно не знают, как отстаивать свои права в юридическом поле. Добиться же каких-то результатов в открытии уголовного производства журналистам удается в основном благодаря грамотному юридическому сопровождению. Практика показывает, что разъяснять нюансы приходится не только самим пострадавшим, но и правоохранителям, которые, столкнувшись с "журналистскими статьями", часто просто не знают как грамотно действовать, - говорит Александр Бурмагин. - Также вынужден констатировать, что добиться справедливости в суде очень трудно. Ярким свидетельством этого являются дела журналистов, пострадавших во время Майдана, - большинство из них прошли уже несколько судебных кругов, возвращаясь на новый этап. Поэтому остается только делать неутешительные выводы - государство не выполняет своих функций и не обеспечивает эффективных расследований. Следовательно, эти журналисты вскоре смогут обращаться в Европейский суд и Украина, скорее всего, проиграет такие дела".

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил надежду, что усилия, прилагаемые при проведении мониторинга принесут положительные результаты.

"Надеюсь, что вскоре мы будем заключать новый Индекс - справедливо наказанных за жестокое отношение и применение силы против журналистов", - отметил Сергей Томиленко.

Напомним, что "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Согласно методологии, в основу которой положен опыт международных организаций, эксперты определяют такие факторы - ключевое применение физической силы, непосредственный контакт с журналистом, причинение материального ущерба и, соответственно, препятствование профессиональной деятельности.

Индекс физической безопасности журналистов Украины реализуется НСЖУ совместно с партнерами: ОО "Платформа прав человека", ОО "Информационная безопасность", Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.

Факты агрессии против журналистов в Украине

Март

Энди Верити, корреспондент телеканала ВВС, Великобритания.

Охранники и сторонники мэра Одессы Геннадия Труханова избили журналиста ВВС Энди Верити, который расследовал незаконную покупку компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.



Татьяна Редько, заместитель главного редактора "33 канал", г. Винница. 29 марта депутат областного совета Юрий Яремчук напал на депутата облсовета и первого замеа главреда газеты "33 канал" Татьяну Редько, которая вела прямую трансляцию сессии.

Апрель

Юлия Осинская, корреспондент, Сергей Манацков, оператор информационного агентства ITV., Город Ирпень.

2 апреля во время пикета жителей села Коцюбинское у Администрации президента на съемочную группу телеканала напала председатель Коцюбинской территориальной избирательной комиссии Людмила Демченко. Женщина угрожала физической расправой и пыталась повредить съемочную технику.

Елена Бунт, корреспондент телеканала "Прямой", г. Киев. 5 апреля на журналистку программы "Потребитель" напали в заведении общественного питания в Киеве.

Роман Пачулич, "24 канал", Донецкая обл.

11 апреля попал под обстрелы в Донецкой области - автомобиль, в котором ехала съемочная группа, боевики едва не превратили в пепелище. Прямо на них в поселке Луганское, летела управляемая противотанковая ракета.

Борис Ефимов, бюро журналистских расследований "Резонанс", г. Днепр.

12 апреля в Днепре молодые люди спортивного телосложения препятствовали вести видеосъемку судебного заседания - толкали, угрожали физической расправой, пытались вырвать и повредить камеру.

Сергей Шаповал, корреспондент сайта "Волынь 24", Роман Харченко, оператор "12 телеканал", г. Луцк.

20 апреля журналисты были избиты во время расследования нелегальной продажи горючего в Теребовлянском районе Тернопольской области. Журналистов некоторое время насильно удерживали в помещении. Оператор получил сотрясение головного мозга, а у журналиста Сергея Шаповала было рассечение щеки и многочисленные травмы.

Игорь Колтунов, журналист, Владислав Плешаков, оператор, 1 + 1, программа "Деньги", г. Киев.

21 апреля на территории закрытого поселения "Золоче" под Киевом, в Бориспольском районе, охранники напали на журналистов программы "Деньги" телеканала "1 + 1", которые снимали сюжет о недвижимости министра финансов Александра Данилюка.

Игорь Шабас, канал "СТН", Волынская обл.

30 апреля Игорь Шабас отдыхал с другом в кафе, около полуночи на такси добрался домой. Когда мужчина вышел из машины, к нему подошли несколько сверстников, набросились на Игоря и жестоко избили.

Май

Наталья Дехтярь, корреспондент "5 канал", г. Киев.

3 мая на съемочную группу "5 канала" напали титушки при подготовке сюжета о льготных перевозках АТОшников. В результате двое журналистов получили травмы, технику повредили, а в служебной машине отбили боковое зеркало.

Артем Пуля, ICTV, программа "Инсайдер", г. Киев.

4 мая трое неизвестных напали на журналиста вечером, сломали ему нос, украли мобильный телефон с наушниками.

Назарий Мазилюк, корреспондент Gazeta.ua, г. Киев.

10 мая журналист при подготовке репортажа с акции протеста Национального корпуса в селе Козин под Киевом пострадал от действий силовиков. Как следствие - разбита голова, гематомы на руках и спине.

Юлия Осинская, корреспондент информационного агентства ITV, г. Ирпень.

14 мая охрана застройщика в Ирпене (Киевской области), владельца интернет-провайдера "Бест" Алексея Зиневича напала на съемочную группу агентства - силой пытались отобрать видеокамеру и вытолкать из зала.

Евгений Павлов, Максим Глазков, журналисты сайта "Эксперт-К", Светлана Романенко, редактор сайта 0564., г. Кривой Рог.

15 мая в парке Гданцевський неизвестные распылили на журналистов различных изданий неизвестное вещество из огнетушителя. Надышавшись испарений, корреспонденты несколько часов испытывали слабость и головокружение, но к врачам не обращалась, в полицию тоже.

Юлия Павленко, журналист, Владислав Кругляк, оператор телеканала "Ровно-1", г. Ровно.

15 мая на съемочную группу напали вблизи "янтарного клондайка". Угрожая физической расправой, агрессивно настроенные молодые люди пытались отобрать или повредить камеру телеканала и, наконец, отобрали карту памяти, на которую велась запись.

Виталий Глагола, собкор телеканала "СТБ", г. Ужгород.

16 мая в кинотеатре "5 элемент" в Ужгороде произошел конфликт с участием администрации развлекательного заведения. В результате инцидента Виталий получил телесные повреждения, а впоследствии написал заявление в полицию.

Ярослав Журавель, ведущий проекта "ШоУНас" интернет-издания "Трибуна" и внештатный корреспондент газеты "Хроники общин", г. Полтава.

18 мая в офисе Социалистической партии на Ярослава напали двое мужчин, в результате - сломана челюсть и многочисленные синяки.

Ярослав Куц, телеканал "Украина", программа "Контролер", г. Киев.

18 мая на журналиста напали в Мариуполе, когда он снимал сюжет о "незаконной ферме на территории жилого массива".

Сергей Ефимов, оператор филиала ОАО НСТУ "Черкасская региональная дирекция", г. Черкассы.

19 мая на Центральном стадионе в Черкассах во время массовой драки между болельщиками и полицейскими правоохранители ошибочно задержали Сергея Ефимова, который проводил съемку событий. Полицейские отказывались проверить журналистское удостоверение у задержанного и несколько часов держали его в автозаке и в участке.

Всеволод Новохатько, редактор издания "ЗОВ" ( "Закон один для всех"), г. Днепр.

24 мая несколько мужчин напали на журналиста возле его дома. Один из злоумышленников ударил его по лицу, свалив на землю.

Тарас Повар, корреспондент сайта "Львовский портал", г. Львов.

25 мая директор ЛКП "Збиранка" напал на журналистов Львовского портала на Грибовицкой свалке, вырвал у корреспондента телефон и треногу, повредив их, и выбросил треногу в канаву.

Дмитрий Журавлев, журналист "Общественное телевидение Донбасса", г. Славянск.

28 мая, в Славянске во время съемок фестиваля неизвестные набросились на журналиста и повредили микрофон.

Июнь

Сергей Никитенко, редактор Херсонского информационно-аналитического сайта "Мост" и корреспондент издания "Земля и воля", г. Херсон.

18 июня двое неизвестных напали на журналиста возле автостоянки и избили.

Антонина Белоглазова, информагентство "Медиа-Поток", г. Киев.

21 июня в Киеве на митинге журналистку облили неизвестным химическим веществом. После контакта с жидкостью кожа журналистки покрылась красными пятнами, начала зудеть, а сама Антонина Белоглазова почувствовала головокружение и тяжесть в дыхании.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ рассказали об атаках на журналистов и нападениях на редакции в Украине.