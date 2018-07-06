Мужчина и женщина, которых обнаружили без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - заявили в полиции.

Напомним, полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери, которые похожи на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Накануне были обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина - обя являтся гражданами Великобритании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Великобритании экстренно созывают комитет по ЧС из-за отравления "Новичком" возле Солсбери.

Также мы сообщали, что британские издания узнали имена новых жертв отравления в районе Солсбери.