В ночь на 6 июня в центре Бердянска Запорожской области неизвестный мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов, бросив туда гранату. Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.

Инцидент произошел около часу ночи.

Фото: pro.berdyansk.biz

"По имеющейся у нас информации, мужчина на вид лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов. Как сообщают очевидцы, злоумышленник кинул в помещение какой-то предмет похожий на гранату и убежал", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан полицией.

Никто из сотрудников и посетителей данного заведения не обратился за медицинской помощью. Другие подробности происшествия выясняются.

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