В пятницу, 6 июля, в Киеве произошло сразу несколько аварий практически на всех мостах через Днепр. Движение между частями столицы практически остановилось. особенно тяжелое положение на мостах Южный и Патона.

Фактически два берега Киева сейчас связывает только Дарницкий мост. О чем свидетельствуют данные Google-сервиса.

Фото: Google

Мосты стоят, фото: Cтрана

Напомним, ранее "Страна" сообщала. что в пятницу шестого июля, в Киеве будет временно ограничено на улице по улице Рыбной. Это связано свыполнением ремонтных работ. Водителей просят искать другой маршрут для движения.

Также мы рассказывали, что кто и как будет вести видеонаблюдение за местными жителями и гостями Киева.

Кроме этого, мы сообщали, что в Киеве суд продлил догхантеру Святогору домашний арест до 7 августа.