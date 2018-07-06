Чемпионы Украины, игроки донецкого "Шахтера" вчера, 5 июля, провели первый контрольный матч на сборах в австрийском городе Фельден. "Горняки" разгромили венскую "Аустрию" со счетом 3 - 0 и первый гол записал на свой счет экс-форвард "Динамо" Жуниор Мораес.

Об этом передает официальный сайт клуба.

Мораес забил австрийцам, фото: facebook.com/fcshakhtar

"Шахтер" начал встречу активнее и закономерно быстро добился успеха: Виктор Коваленко заработал пенальти, который ударом по центру ворот реализовал Мораес - 1 - 0. До перерыва "горняки" могли отличиться не раз. Ярослав Ракицкий здорово забросил в штрафную, Тарас Степаненко бил головой - голкипер справился. Олег Данченко разобрался с визави на правом фланге и прострелил вдоль ворот, однако защитник австрийцев не дал ударить Фернандо. Был близок к дублю Мораес: Коваленко вывел партнера один на один, а тот пробил над перекладиной. И все же еще один мяч побывал в сетке соперника. За минуту до конца тайма Исмаили на линии штрафной одним движением убрал оппонента и подработал под ударную левую, продвинулся на пару метров вперед и выстрелил в ближнюю девятку - 2 - 0.



Старт второй половины также остался за "оранжево-черными", которые довели свое преимущество до крупного. Данченко на фланге обыгрался с Марлосом и выполнил прострел, который в касание замкнул Фернандо - 3 - 0. Лишь после этого подопечные Паулу Фонсеки немного ослабили давление и отдали инициативу "Аустрии". Причем оборона "горняков" не подпускала противника к штрафной площади, и тому оставалось уповать на стандарты и дальние удары. Вот только Андрей Пятов был непробиваем: сначала он среагировал на коварный отскок после подачи со штрафного, а затем отразил два мощных выстрела с дистанции.

В середине тайма оба наставника полностью сменили составы, и впервые в футболке "Шахтера" на поле вышел бразильский новичок Майкон. В заключительные минуты "оранжево-черные" спокойно контролировали атаки соперника и сами провели пару опасных контрвыпадов, на острие которых был Андрей Тотовицкий, но пробить голкипера венского клуба ему не удалось.



3 - 0 - "Шахтер" уверенно выигрывает спарринг с "Аустрией", а Фернандо забивает уже третий мяч на летних сборах.



Следующий контрольный поединок "горняки" проведут в понедельник, 9 июля, c "Витессом".

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