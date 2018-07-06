В Никополе на Днепропетровщине жестоко убили 13-летнюю девочку - Елизавету Корешникову. 4 июля ее родители заявили о пропаже дочери, которая ушла проведать свою подругу в детский лагерь "Великий Луг" и домой не вернулась.

Фото: dp.npu.gov.ua

Девочку, в поиске которой принимали участие 220 сотрудников полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители, нашли убитой на следующий день, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в воде неподалеку от детского лагеря. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от полученных шести ножевых ранений. Факта изнасилования не зафиксировали.

Детали происшествия выясняют правоохранители. По данному факту открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

О подозреваемых или задержанных пока информации нет.

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