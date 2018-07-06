В пятницу, 6 июля, Земля удалится от Солнца на самое максимальное расстояние, которое составит 152 095 566 километров. Это произойдет в 18:46 по киевскому времени.

Об этом сообщает "Урядовий курьер".

Максимальная точка удаления планеты от звезды называется афелий. Это обозначение точки орбиты небесного тела, движущегося вокруг Солнца. В момент прохождения афелия Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр.

Существует представление, что чем дальше Земля от Солнца, тем на ней холоднее и должна быть зима. Но сейчас июль, и лето в разгаре, хотя Земля проходит самую дальнюю точку своей орбиты, но это никак не влияет на смену времен года.

Смена времен года обусловлена ​​тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца меняется. Сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это означает, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) продолжается в Северном полушарии дольше, чем зима на целых пять дней.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 000 000 километров. Дальнюю точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца.

Ранее "Страна" сообщала, что астроном предупредил о падении на Землю советской станции, запущенной к Венере 46 лет назад.

Также мы рассказывали, что астрономы нашли уникальную космическую систему из двух двойных звезд.