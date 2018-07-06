Согласно установленному в пятницу, 6 июля, Национальным банком Украины официальному курсу гривны относительно американского доллара и евро, европейская валюта продолжает дорожать, а доллар незначительно просел.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Цена американского доллара составила 26 гривен 42 копейки. Это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день, 5 июля.

Европейская валюта снова прибавила в цене. Так, по сравнению с курсом на 5 июля, евро подорожал на 16 копеек. Теперь за один евро придется отдать 30 гривен 94 копейки.

Немного подешевел и российский рубль. Сегодня за 10 рублей просят 4 гривны 17 копеек.

Ранее "Страна" писала о том, что золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.

Также мы сообщали, что Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете.