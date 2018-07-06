Компания Facebook планирует запустить новое реалити-шоу, главным героем которого должен стать форвард Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает журнал Variety.



Сейчас идут переговоры между соцсетью и адвокатами футболиста о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch. Корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около $10 миллионов за 13 эпизодов с участием игрока мадридского Реала.

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.

Футболист выступает за мадридский Реал с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду может уйти из Реала в Ювентус.

Также мы рассказывали, что Роналду растрогал фанов на ЧМ-2018, успокоив плачущего мальчика.