Известный российский астроном и историк космонавтики Павел Шубин, выступил с серьезным предупреждением. По его мнению, неудачно запущенная к Венере советская станция в ближайшие годы упадет на Землю.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА "Новости".

Павел Шубин рассказал, что 27 марта 1972 года в космос отправилась станция "Венера-8". 31 марта СССР предпринял попытку запуска ее "близнеца", но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился. Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо названия "Венера-9" аппарат получил название "Космос-482". В свою очередь "Венера-8" совершила посадку на поверхность планеты и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.

"Станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет", - уверен Шубин.

По его словам, после запуска станция вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 км.

Он добавил, что пока не понятно, где может приземлиться спускаемый аппарат, но это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

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