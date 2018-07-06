НАТО не рассматривает возможность распространения на Украину программы под названием Enhance Opportunity Program (Расширение возможностей - Прим. Ред.).

Как передает "Укринформ", об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"На сегодня это действительно тот формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. То есть, чисто формально эта программа не является "прорывом» или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус особого партнера, которым является наше государство для Альянса. Интересен для Украины этот очередной формат? Да.

Есть значительная дополнительная стоимость этого формата для нас? Надо внимательно изучать наши современные нужды и потребности Альянса. Готово НАТО сейчас пригласить Украину к этой программе? Нет.

Очередной трехлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту Украина-НАТО", - рассказал Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко и Трамп будут сидеть рядом из-за буквы U.

Также мы расскзывали, что в Москве сенатор США предупредил Кремль о драконовских мерах и попросил уйти из Украины.