Президента США Дональда Трампа во время его официального визита в Лондон ждет сюрприз. Активисты планируют поднять в небо над центром британской столицы воздушный шар с изображением американского лидера в подгузниках.

Об этом сообщает CNN.

Фото: Trumpbaby/crowfunder

Мэр Лондона Садик Хан дал согласие на запуск воздушного шара во время визита Трампа, который состоится на следующей неделе. В британской столице также ожидаются акции протесты из-за приезда американского президента.

Гигантский оранжевый воздушный шар высотой 6 метров в виде младенца с лицом Трампа будет летать над центром Лондона в течение двух часов 13 июля, во время протестного марша под лозунгом "Стоп Трамп".



Петицию о запуске воздушного шара подписали 10 000 человек, а тысяча людей собрали в общей сложности 16 000 фунтов стерлингов для кампании.

"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда по городским операциям встретилась с организаторами и разрешила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра.

Однако он добавил, что организаторы также должны получить необходимые разрешения от городской полиции и Национальной службы воздушного движения.

Шар привяжут к земле на площади в парке возле парламента, и он сможет подниматься на высоту до 30 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко и Трамп будут сидеть рядом из-за буквы U.

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