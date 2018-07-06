В пятницу, 6 июля, в столице Украины частично ограничат движение автомобильного транспорта по улице Рыбной.

Об этом в Facebook сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"6 июля с 09:00 ч до 17:00 час в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Рыбной будет частично ограничено движение транспорта", - предупредили водителей.

Департамент попросил всех участников дородного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" в материале "Ограничение до 50 км/ч и передача прав полицейскому", рассказала, что украинцев ждут ужесточения првил дорожного движения.

Также мы сообщали, что как полиция будет ловить в Украине нарушителей правил дорожного движения на евробляхах.