Вчера, 5 июля, на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 15:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

По прибытию к месту пожара пожарные установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующего одноэтажного деревянного здания размером 5х10 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 16:13 пожар был локализован, а в 16:22 - ликвидирован.

"В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м.кв. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава", - заявили в ГСЧС.

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