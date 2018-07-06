В подмосковном Наро - Фоминске проходит судебный процесс против старшего лейтенанта Олега Леонтьев, которого обвиняют в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова.

Подсудимый в своем последнем слове попросил об освобождении, так как он участвовал в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных.

Как сообщает фонд "Право матери", который представляет на процессе интересы сестер погибшего, Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

"Уважаемый суд, гособвинитель, уважаемая потерпевшая, в своем последнем слове я хочу сказать следующее. Во-первых принести извинения от командования войсковой части, командования батальона и от себя лично. Мы все понимаем горечь потери, то, что на молодого, красивого парня возлагались надежды, мечты, и трагедия не дала им сбыться. В ходе судебного следствия было выяснено, почему так произошло и какие факторы этому способствовали.

При рассмотрении решения о моем наказании прошу вас вынести решение таким образом, чтобы продолжить службу. Причинами этого являются: первое - возмещение в максимально короткий срок гражданского иска, возможно, эти средства помогут получить образование остальным членам семьи. Прошу учесть, что во время следственных действий проходил отбор в группировку войск Сирийско-Арабской Республики.

Образование позволяет быть мне, начиная от офицера в целом по центру примирения до авиакорректировщика, арткорректировщика, то есть непосредственно выполнять задачи в тактической группе, связанные с риском для здоровья, для жизни. Полностью по классной квалификации я туда прохожу. При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", - заявил подсудимый офицер.

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