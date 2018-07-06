В парламенте Македонии смогли преодолеть вето президента Гьорге Иванова по смене названия страны. Вчера, 5 июля, за это проголосовали 69 из 120 депутатов. Таким образом парламентарии еще раз определили, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония.

Об этом предедает DW со ссылкой на агентство Dpa.

В конце июня Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что это "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.

Соглашение должны одобрить македонцы на референдуме. В случае одобрения должны быть внесены изменения в Конституцию.

Спор о названии Македонии продолжался более 25 лет. До сих пор Греция настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций, и блокировала диалог по вступлению соседней страны в НАТО и ЕС.

17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста. 20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.