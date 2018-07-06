Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп будут сидеть рядом во время встречи с участием Украины и Грузии в рамках саммита НАТО.

Об этом рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, передает УНН.

"Он (Порошенко - Прим. ред.) не только будет с ним (Трампом - Прим.ред.) пересекаться - они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там же, где и США (USA) ", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли встречаться во время саммита Порошенко с американским лидером.

Пристайко объяснил, что рассадка лидеров на заседании - это задача протокола.

Сначала идет Генеральный секретарь, затем, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту.

"... мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами", - сказал Пристайко.

Как сообщала "Страна", в Брюсселе подтвердили, что президенты Грузии и Украины примут участие в саммите НАТО.

Мы сообщали, что Венгрия грозит блокировать любые решения саммита Украина-Грузия-НАТО.