Львы в заповеднике Sibuya неподалеку от города Кентон-он-Си на юге ЮАР растерзали одного или нескольких браконьеров, охотившихся за рогами носорога, сообщил в Facebook владелец заповедника Ник Фокс.

По его словам, группа браконьеров, состоявшая по меньшей мере из трех человек, проникла на охраняемую природную территорию в ночь с 1 на 2 июля. Нарушители были вооружены мощной винтовкой с глушителем, топором и кусачками, а также имели при себе запасы еды и питья на несколько дней.

"Все признаки указывают на то, что банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога", - подчеркивает Фокс.

Ранним утром в понедельник, 2 июля, один из сотрудников заповедника услышал лай сторожевой собаки и шум с участка, где проживает прайд львов, насчитывающий шесть особей. Охранник не придал этому значения, посчитав, что собака просто прореагировала на передвижение хищников.

Однако во второй половине дня во вторник гид, сопровождающий туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак, о чем немедленно проинформировал администрацию. К вечеру на место прибыли полицейские и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством.

Прочесать территорию им удалось только в светлое время суток 4 июля, когда ветеринар заповедника обездвижил всех членов прайда дротиками со снотворным. "Пока неясно, сколько браконьеров было убито. Судмедэксперты продолжают работу", - написал Фокс.

Фото: facebook.com/pg/SibuyaGameReserve/

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