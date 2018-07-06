Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который 14 июня выкатился за взлетно-посадочную полосу, сегодня загрузили на трейлер и транспортировали на специальную площадку.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского (Жуляны) на странице в Facebook.

"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 (1991 года выпуска) готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели. В операции принимали участие службы аэропорта и пожарные бригады аэропорта", - отметили в сообщении.

Фото: facebook.com/

Напомним, во время грозы самолет вынесло за пределы взлетной полосы. На данный момент Нацбюро по расследование авиакатастроф официально не назвало причины инцидента

Ранее "Страна" писала о том, что видео жуткой посадки рейса Киев-Анталия снял пассажир из салона самолета.

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