Шевченковский районный суд города Киева продлил догхантеру Алексею Святогору мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда по результатам сегодняшнего заседания по делу.

"По результатам проведенного судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Святогора, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворено. Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлено до 7 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Cвятогор подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию" Уголовного кодекса Украины. Зоозащитники говорят, что Святогор в соцсетях открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.

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