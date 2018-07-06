Психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт создали специальный рецепт, который, по их мнению, поможет родителям справиться с почти всеми трудностями воспитания, пишеn Independent.

 

Эксперты составили список фраз, которые никогда нельзя говорить непослушным детям ради дисциплины. Среди них:

  • Отряхнись, с тобой все в порядке!
  • Сколько раз я говорил(ла) тебе так не делать?
  • Ты меня уже достал (ла)!
  • Почему ты не слушаешь?
  • Если ты это не выключишь немедленно, никакого десерта сегодня!
  • Перестань рыдать, как дитя малое!
  • Потому что я так сказал(ла)!

Они назвали свою модель ALP (attune, limit set and problem solve – сонастройка, установление границ и решение проблемы), которая состоит из трех этапов.

"Применение ALP в разные моменты дает родителям возможность управлять ситуацией с пониманием и учтивостью, постоянно устанавливая четкие границы, обучая правилам и помогая детям делать лучший выбор или решать свои дилеммы", - говорят эксперты. 

"Наш опыт и исследования в течение многих десятилетий говорят нам, что когда родители проявляют эмпатию и последовательность, дети становятся более склонными к принятию ощущения, что правильно, а что нет, чем когда им пытаются привить правильное поведение с помощью страха, что кто-то за ними следит", - добавляют они. Для примера Турджеон и Райт приводят ситуацию, в которой ребенок капризничает и не хочет уходить из магазина игрушек. В такой ситуации применение ALP имело бы следующий вид.

Этап первый – сонастройка. Нужно опуститься до уровня ребенка и установить зрительный контакт. Мягким тоном стоит сказать, что все понимают, почему он расстроен:

"Мама понимает, что покинуть такой веселый магазин действительно трудно!". Потом наступает момент для второго этапа – установления границ. Здесь стоит спокойно объяснить ситуацию: "Но нам действительно нужно идти. Время забрать твою сестру".

А дальше – этап решения проблемы, который предусматривает разрешение ситуации с помощью компромисса, который мотивирует ребенка вести себя хорошо.

"Ты можешь держать мою руку, а мы будем петь смешную песенку" или "Хочешь, я донесу тебя до машины".

Самое важное – это показать ребенку, что его проблему действительно пытаются понять несмотря на то, что ее поведение взрослым кажется нерациональным. Читайте также Школьные забияки: как предупредить детскую агрессию

"Порой причины кажутся нам нелепыми, но для детей в тот конкретный момент – это все", - говорят эксперты. По словам психотерапевтов, нужно постоянно объяснять и демонстрировать детям, что родители не пытаются их судить, а хотят помочь. Иначе ситуация будет только ухудшаться.

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