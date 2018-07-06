Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото из отпуска на Бали. На снимке, который певица разместила в своем Instagram, она позирует в стильном ярком купальнике и в шляпе.

Всего за 8 часов снимок собрал 134 тысячи лайков. "Ты самая красивая на свете", "Вау.Надя ты простоо супер!", "Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает...старайтесь не думать ни о чем и хорошо отдохнуть", "Надюша, отдыхай! Проекты и планы, это конечно хорошо, но и тебе нужно расслабиться! Мы любим тебя!", "Фото просто чумове" - похвалили артистку подписчики.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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