Россия предлагает международным спортивным федерациям отказать США в праве проводить международные соревнования из-за невыдачи виз спортсменам. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Москва, отметила дипломат, неоднократно привлекала внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз, "этот процесс практически заблокирован". "Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком же положении находятся и российские спортсмены, приглашенные на соревнования в США", - добавила она.

"Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту, - подчеркнула Захарова. - Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире. Все видят, что власти этой страны играют не по правилам".

"Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований, - заявила представитель МИД РФ. - Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику".

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