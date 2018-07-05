Семнадцать человек погибли и, по крайней мере, 31 получили травмы в результате двух взрывов в мастерских по производству фейерверков в пригороде Мехико, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди погибших четыре пожарных и два офицера полиции, которые поспешили к месту взрыва, и погибли в результате второго взрыва.

Власти штата Мехико сообщили, что восемь погибших были из города Тультепек, шесть человек - сотрудники службы экстренной помощи, личности еще трех человек пока не установлены.

Как сообщала Страна, ранее публиковано видео, как на АЗС в Василькове быстрая реакция заправщика спасла вспыхнувшее авто от взрыва.

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