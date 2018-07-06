В пятницу, 6 июля, накануне ночи Ивана Купала, синоптики обещают жаркую погоду днем до +27...+30. На западе и севере обещают дожди с грозами, которые с 7 июля распространятся по всей Украине и продлятся минимум до 10 июля.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

В западных областях (Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Ровно и Хмельницком) сегодня пройдут дожди с грозами. Дневная температура +24...+28.

На севере, в Житомире, Чернигове и Сумах, также обещают осадки в виде дождя с грозой. Днем +24...+27.

Погода в Виннице, Полтаве, Черкассах, Кропивницком - центральных областях - сегодня будет жаркой и без осадков. Днем воздух прогреется до +27...+28. При этом синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко не исключает, что осадки все же возможны в Черкасской и Винницкой областях.

В восточных областях 6 июля также прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем до +29.

Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне сегодня не обещает дождя. Дневная температура +28...+30.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

Что касается погоды в Киеве, то по данным Укргидрометцентра, днем в столице +26...+29. Возможен дождь с грозой. Об этом также пишет синоптик Наталья Диденко и сайт Gismeteо.

Sinoptik.ua указывает, что дождь с грозой в Киеве пройдет вечером в промежутке между 18:00 и 21:00.

А сайт Weather.com считает, что в пятницу дождя в Киеве не будет.

Фото: weather.com

Напомним, что ранее появилось видео смерча в Одесской области, который налетел на регион в начале июля.

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